Manisa spor: Atıcılar, Salihli 100. yıl kurtuluş kupasında yarışacak Spor Haberleri Edinilen Manisa haberine göre Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen atıcılar, Salihli Belediye Başkanlığı tarafından 25 Eylül'de düzenlenecek 100. yıl kurtuluş kupasında yarışacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen atıcılar, Salihli Belediye Başkanlığı tarafından 25 Eylül'de düzenlenecek 100. yıl kurtuluş kupasında yarışacak. Salihli Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye'nin yedinci Ege Bölgesinin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu olan Salihli Atış Poligonu'nda yapılacak olan 100.yıl kurtuluş kupasına Türkiye'nin değişik illerinden atıcılar katılacak. 25 Eylül Pazar günü yapılacak olan kurtuluş kupasında atıcılar, ulusal, bölgesel ve veteran kategorilerinde yarışacak. Kategorilerinde dereceye giren sporcuların yarım, çeyrek ve gram altınla ödüllendirileceği belirtildi. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Eylül Spor Haberler

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