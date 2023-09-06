Manisa Sarıgöl'de 400 öğrenci yüzme öğrendi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' çerçevesinde iki ayda 400 öğrenci yüzme öğrendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de yüzlerce genç ve çocuğun yüzme öğrenmesini sağladı. İlçede yüzme kursu için portatif havuz kuruldu. Temmuz ve ağustos aylarını kapsayan kursa katılan öğrenciler, eğitmenler eşliğinde yüzme öğrendi. Kursla ilgili bilgi veren Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' çerçevesinde temmuz - ağustos aylarında portatif havuzumuzda ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz kurslarımızı sorunsuz bir şekilde tamamladık. Bu yıl da 400 çocuğumuza yüzme öğretmenin gururunu yaşadık. Kurs süresince hiçbir kaza-hastalık gibi olumsuzlukların yaşanmaması bizi ayrıca mutlu etti. İlçemiz adına böyle önemli bir hizmetin sağlanmasına ön ayak olan tüm yöneticilerimize teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA