Manisa'nın Yıldızları Türkiye finallerinde

MANİSA (İHA) - Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları 13-15 Nisan tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirildi. Müsabakalarda Manisa'yı temsil eden erkek takımı 1. olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanırken, kız takımı ise 5. oldu.

Müsabakalarda Arda Düzce 42 kiloda birinci, Muharrem İnci 50 kiloda birinci, Emin Levent Yelkenci 55 kiloda birinci, Arda Aydın 66 kiloda birinci, Ayla Akkaya 32 kiloda ikinci, Ceylin Nisa Dalkara 52 kiloda ikinci, Kerem Şayık 46 kiloda üçüncü, Hasan Can Göllü 66 kiloda üçüncü, Bahar Adıyaman 36 kiloda üçüncü, Sıla Kırcı 48 kiloda üçüncü, Deniz Avcı 57 kiloda üçüncü oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, tüm sporcu ve antrenörleri tebrik ederek Türkiye Finallerinde başarılar diledi. - MANİSA