Manisa'nın TFF 3. Lig'deki Temsilcileri Yeni Sezona Başlıyor

TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonu 9 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Manisa'nın ligdeki temsilcileri Turgutluspor evinde, Akhisarspor da deplasmanda yeni sezona başlayacak.

Manisa'nın profesyonel liglerdeki 4 temsilcisinden 2'si 9 Eylül Cumartesi günü başlayacak olan TFF 3. Lig'de yeni sezona merhaba diyecek. TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Turgutluspor, cumartesi günü saat 16.30'da Turgutlu 7 Eylül Stadyumu'nda Ergene Velimeşespor'la karşılaşacak. TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alacak Akhisarspor ise sezonun ilk müsabakasında yine aynı gün, Kuşadası Özer Türk Stadyumunda saat 16.30'da Kuşadasıspor ile oynayacak. - MANİSA