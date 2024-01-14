Üye Girişi
Haberler

Manisa'nın genç futbolcusu Yağmur Sarıca, U15 Kız Milli Takımı'nın kampına seçildi

Güncelleme:
Abone Ol

Manisa Anadolu 45 Spor Kulübü'nden Yağmur Sarıca, TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları projesi kapsamında düzenlenen U15 Hazırlık Kampı'na seçildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Yağmur Sarıca'yı tebrik etti.

Manisa'nın genç futbolcusu Yağmur Sarıca, U15 Kız Milli Takımı'nın kampına seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ülker ile birlikte hayata geçirdiği TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları projesinde U15 Hazırlık Kampı'na katılacak futbolcu adayları belli oldu. U15 Kız Milli Takım futbolcu havuzunu geliştirmek, kız çocuklarına 'fırsat eşitliği' sunmak, yeteneklerini keşfetmek ve onların hayallerini sonuna kadar desteklemek için tasarlanan projeye 2009-2010-2011 doğumlu 809 futbolcu adayı başvurdu. Başvuranlar arasında Kadın Milli Takım Teknik Direktörleri tarafından belirlenen 33 yıldız adayı, 25-30 Ocak tarihleri arasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kampa katılacak. Milli takıma seçilen futbolcular arasında Manisa Anadolu 45 Spor Kulübü'nden Yağmur Sarıca da yer aldı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, makamında ağırladığı Yağmur Sarıca'yı tebrik etti. Öztürk, "Manisa'da birçok branşta milli takımlarımıza çok önemli sporcular yetiştiriyoruz. Bu yeteneklerden biri de Yağmur Sarıca oldu. Kızımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. Yağmur Sarıca da milli takımda kalıcı olmak için çok çalışacağını belirterek, desteklerinden ötürü Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Manisa Spor Milli Takım Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title