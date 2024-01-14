Manisa'nın genç futbolcusu Yağmur Sarıca, U15 Kız Milli Takımı'nın kampına seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ülker ile birlikte hayata geçirdiği TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları projesinde U15 Hazırlık Kampı'na katılacak futbolcu adayları belli oldu. U15 Kız Milli Takım futbolcu havuzunu geliştirmek, kız çocuklarına 'fırsat eşitliği' sunmak, yeteneklerini keşfetmek ve onların hayallerini sonuna kadar desteklemek için tasarlanan projeye 2009-2010-2011 doğumlu 809 futbolcu adayı başvurdu. Başvuranlar arasında Kadın Milli Takım Teknik Direktörleri tarafından belirlenen 33 yıldız adayı, 25-30 Ocak tarihleri arasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kampa katılacak. Milli takıma seçilen futbolcular arasında Manisa Anadolu 45 Spor Kulübü'nden Yağmur Sarıca da yer aldı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, makamında ağırladığı Yağmur Sarıca'yı tebrik etti. Öztürk, "Manisa'da birçok branşta milli takımlarımıza çok önemli sporcular yetiştiriyoruz. Bu yeteneklerden biri de Yağmur Sarıca oldu. Kızımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. Yağmur Sarıca da milli takımda kalıcı olmak için çok çalışacağını belirterek, desteklerinden ötürü Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür etti. - MANİSA