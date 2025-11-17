Haberler

Manisa'nın BAL Temsilcileri 8. Haftada 1 Galibiyet, 2 Beraberlik ve 1 Mağlubiyetle Haftayı Tamamladı

Manisa'nın Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcileri, 8. hafta mücadelesinde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Akhisar 45 Futbol SK, İzmir Güzeltepe'yi 2-1 mağlup ederek 4. sıraya yükselirken, diğer temsilciler de çeşitli sonuçlar aldı.

Manisa'nın Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Gruptaki 4 temsilcisi haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattı. Deplasmanda İzmir ekibi Güzeltepe'yi 2-1 yenen Akhisar 45 Futbol SK gruptaki 4 namağlup takımdan biri olarak 6. sıradan 4. sıraya yükseldi.

BAL 8. Grupta 7. hafta mücadeleleri tamamlandı. Grupta Manisa'yı temsil eden 4 takım haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattı. Bu sene 3. Lig'den BAL'a düşen 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. kendi evinde İzmirspor ile 1-1 berabere kalırken, Bu sezon BAL'a yükselen Manisaspor deplasmanda İzton Torbalıspor ile 0-0 berabere kaldı. Yeni sezona Manisa 1965 olan adını Akhisar 45 Futbol SK olarak değiştiren Manisa ekibi ise deplasmanda İzmir Güzeltepe Futbol SK'yı 2-1 mağlup ederek namağlup olarak 6. sıradan 4. sıraya yükseldi. Geçtiğimiz haftayı 3. sırada tamamlayan Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor ise kendi evinde Ödemişspor'a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı ve 6. sıraya geriledi. Ligde Manisaspor 8., 7 Eylül Turgutlu ise 9. sırada yer alıyor.

Manisa takımlarının ligin 8. haftasında 23 Kasım Pazar günü oynayacağı karşılaşmalar şu şekilde: Ödemişspor-7 Eylül Turgutlu, Akhisar 45 Futbol-İzton Torbalıspor, Manisaspor-Gaziemir Gençlik ve Spor, Eti Maden Eti Spor-Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor. Karşılaşmaların başlama saati 14.00 olarak açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
