Manisa haberleri: Yeni Malatyaspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor Spor Haberleri Manisa haberler... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 5. haftada oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 5. haftada oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da oyuncular, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki hazırlıklarına devam etti. Oyuncular günün ilk antrenmanında güç ve dayanıklılık çalıştı. Spor Kaynak: AA / Yeter Erdine Yeni Malatyaspor Manisa Spor Haberler

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