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Manisa haberleri! Salihli'de kardeşlik turnuvasında şampiyon Köseali oldu

Spor Haberleri

Manisa haberleri! Salihli'de kardeşlik turnuvasında şampiyon Köseali oldu

Manisa spor haberine göre Manisa'nın Salihli İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünde, Salihli Belediyesi ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Arası Kardeşlik Futbol Turnuvasında şampiyon Köseali Cami Yaz Kur'an kursu öğrencileri oldu.

Manisa'nın Salihli İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünde, Salihli Belediyesi ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Arası Kardeşlik Futbol Turnuvasında şampiyon Köseali Cami Yaz Kur'an kursu öğrencileri oldu.

İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda düzenlenen turnuvaya Fahribey, Zafer Kur'an Kursu, Sart, Kemerdamları, Burhan, Hz.Ömer, Diyanet Gençlik Merkezi, Şüheda Camii, Güneş, Durasıllı, Köseali ve Çaypınar Yaz Kur'an kursu takımları katıldı.

Dostluk ve centilmenliğin ön plana çıktığı turnuvada şampiyon Köseali Camii Yaz Kur'an Kursu olurken, Zafer Mahallesi Yatılı Erkek Kur'an Kursu ikinci, Kemerdamları Mahallesi Camii Yaz Kur'an Kursu üçüncü ve Diyanet Gençlik Merkezi Yaz Kur'an Kursu ise dördüncü oldu.

Ödül töreninde konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, bu tür organizasyonların öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ve kursa devamlarına olumlu etkisi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek ve Gençlik Koordinatörü Mehmet Demirtaş tarafından verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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