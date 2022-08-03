Manisa haberleri! Manisalı okçular madalyalara odaklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haberleri! Manisalı okçular madalyalara odaklandı

Manisa haberleri! Manisalı okçular madalyalara odaklandı

Manisa haberler: Manisalı okçular, 3-7 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Okçuluk Vakfı Türkiye Şampiyonası'na umutlu gitti.

 - Güncelleme:

Manisalı okçular, 3-7 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Okçuluk Vakfı Türkiye Şampiyonası'na umutlu gitti.

Manisalı okçular, Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan Okçular Vakfı Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na madalya hedefiyle gitti. 3-7 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek şampiyonanın hazırlıklarını tamamlayan yıldız okçular, şampiyonadan madalyalarla ayrılıp Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyor. İstanbul'da 7 sporcu ile yarışacak Manisalı okçular, buradaki şampiyonanın ardından 24-28 Ağustos tarihlerinde Bursa'da yapılacak olan 9-12 Yaş Minikler Zafer Kupası Türkiye Şampiyonası'nda 30 sporcu ile ter dökecek. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, müsabakalarda yarışacak tüm sporculara başarılar dileyerek, "Oluşturduğumuz altyapı ile Türk sporuna geleceğin okçularını yetiştiriyoruz. Her daim yanında olduğumuz sporcularımızın katılacakları şampiyonalarda iyi deneyimler elde ederek başarılı olacağına yürekten inanıyorum" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbul Türkiye Okçular Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title