Manisa haberleri | Manisa FK'dan stat çıkarması Spor Haberleri Manisa spor haberi: Spor Toto 1'inci Lig'de bakım-onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra iç saha maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamayı planlayan Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim statta incelemelerde bulundu. Spor Toto 1'inci Lig'de bakım-onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra iç saha maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamayı planlayan Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim statta incelemelerde bulundu. Statta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan tadilat çalışmaları sürerken, başkan Mevlüt Aktan, başkan vekili Engin Anlı, yönetimden Ali Arslan ve futbol direktörü Levent Devrim tesisi ziyaret etti. Yönetim, ardından Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Öte yandan ligin ikinci haftasını bay takım olarak geçecek siyah-beyazlılar, üçüncü haftadaki Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. Demirören Haber Ajansı / Spor 19 Mayıs Stadyumu gençlik Manisa Spor Haberler

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