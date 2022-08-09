Manisa haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor parkeye indi Manisa haberleri... BASKETBOL Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde geçireceği ilk sezon öncesi antrenmanlara başladı. BASKETBOL Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde geçireceği ilk sezon öncesi antrenmanlara başladı. Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde ilk çalışmayı Muradiye Spor Salonu'nda yapan yeşil-beyazlılarda yeni yabancı transferlerden Evan Bruinsma da takıma katıldı. Sezona bol özel maç oynayarak hazırlanacak Manisa BŞB, 15-17 Eylül tarihleri arasında Ege Cup'a, 21-24 Eylül tarihlerinde de Frutti Extra Cup'a katılacak. - Manisa Demirören Haber Ajansı / Spor Büyükşehir Belediyespor basketbol Manisa Eylül Spor Haberler

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