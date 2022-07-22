Manisa haberi... Salihli Adalaspor'da 1. Amatör Küme sevinci - Haberler

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Manisa haberi... Salihli Adalaspor'da 1. Amatör Küme sevinci

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Manisa haberi... Salihli Adalaspor'da 1. Amatör Küme sevinci

Manisa bölgesinden gelen habere göre Altı yıl aradan sonra yeşil sahalara geri dönen Salihli Adalaspor, ligi 2. sırada tamamlayıp 1. Amatör Küme'ye yükseldi.

Altı yıl aradan sonra yeşil sahalara geri dönen Salihli Adalaspor, ligi 2. sırada tamamlayıp 1. Amatör Küme'ye yükseldi.

Salihli'yi amatör liglerde yıllardır temsil eden ancak maddi sıkıntılar nedeniyle liglerden 6 yıldır uzak kalan Adalaspor, Kulüp Başkanı Suat Pekçolak öncülüğünde yeniden liglere geri dönüş yaptı. Bu sezon Manisa 2. Amatör Küme'de mücadele eden ve ligi şampiyon Beyliklispor'un ardından 2. sırada tamamlayan Adalaspor "Yeni gelmedik, geri geldik" sloganıyla hedefine ulaştı.

Büyük emekler verdiklerini söyleyen Kulüp Başkanı Suat Pekçolak "Haklı bir gurur yaşıyoruz. Teknik ekibi ve futbolcuları kutluyorum. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu başarı taraftarlarımıza ve tüm Salihli'ye armağan olsun" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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