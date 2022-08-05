Manisa haberi | Manisa FK'nın yeni yıldız adayı Göztepe'den Mert Ali

SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer döneminde takıma tecrübeli yerli ve yabancıları kazandırırken bir yandan da geleceğe yatırım yapan Manisa Futbol Kulübü, Göztepe'nin U19 takımından orta saha oyuncusu Mert Ali Özbaykız'ı da kadrosuna kattı. Genç futbolcu, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Mevlüt Aktan katıldı.

Törende konuşan yeni transfer Mert Ali, "Manisa FK'da olduğum için çok mutluyum. Takımımın başarısı için çok çalışacağım. Hedeflerime bir adım daha yaklaştım. İnşallah takımımla birlikte daha iyi yerlere geleceğim" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan ihale sonrası bakım-onarım çalışmaları devam eden Manisa 19 Mayıs Stadı'nın henüz hazır olmaması nedeniyle sezonu Mümin Özkasap Stadı'nda açacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatlarıyla çalışmaların hızlandığı 19 Mayıs Stadı'nın sezonun 2'nci yarısına hazır olması bekleniyor. Manisa FK, 19 Mayıs Stadı açılana kadar geçen sezonlarda olduğu gibi yine Mümin Özkasap Stadı'nı kullanacak. Sezon ortasında yaşanacak stat değişikliği nedeniyle kombine kart satışı yapılmayacak.