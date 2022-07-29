Manisa haberi: Manisa FK'da Edgar Prib imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, Alman orta saha oyuncusu Edgar Prib'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Başkan Vekili Engin Anlı ve Futbol Şube Sorumlu Kürşat Ergun Aydın katıldı. İmza töreninde konuşan Edgar Prib, "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Beni çok sıcak bir şekilde karşıladılar. Ben buraya başarılı olmaya geldim. Burada ailemle birlikte çok güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum. Saha içinde ve saha dışında bu takım için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.