Manisa haberi | Manisa'da Basketbol Süper Ligi heyecanı ilk kez yaşanacak

Geçen sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi vizesi alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu kulvarda Manisa kentinin ilk temsilcisi olacak.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde Süper Lig'e çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek 86. ekip, Manisa da Süper Lig heyecanının yaşanacağı 27. kent olacak.

En son 2000-2001 sezonunda Kombassan Konyaspor adıyla Süper Lig'de mücadele eden AYOS Konyaspor da tekrar Süper Lig'e döndü.

İstanbul'dan 24 takım

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu dahil bugüne kadar İstanbul'dan 24 takım mücadele ederken, Ankara 16, İzmir ise 9 ekiple yer aldı.

Bu üç ilin dışında Antalya 5, Balıkesir, Bursa ve Mersin 3, Adana, Gaziantep ve Konya (2), Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak da birer takımla Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etti.

İllerini temsil eden takımlar

Ligde bugüne kadar yer alan kentler ve takımları şöyle:

Adana (2): Adana Demirspor, Güney Sanayi.

Afyonkarahisar (1): Afyon Belediyespor.

Ankara (16): Ankaragücü, Büyük Kolej, DSİ Spor (Suspor), Hacettepe Üniversitesi, Jandarmagücü, Karagücü, Muhafızgücü, Mülkiye, OGM Ormanspor, ODTÜ, Silahlı Kuvvetler Gücü, Şekerspor, TED Kolejliler, Türk Telekom, Yenişehir, Ziraat Fakültesi.

Antalya (5): Antalya Büyükşehir Belediyespor, Antalyaspor, Antbirlik, Kepez Belediye, Muratpaşa Belediye.

Aydın (1): Kuşadası.

Balıkesir (3): Bandırma Kırmızı, Banvit, Best Balıkesir.

Bursa (3): Bursaspor, Oyak Renault, TOFAŞ.

Denizli (1): Merkezefendi Belediyesi.

Edirne (1): Olin Edirne.

Eskişehir (1): Eskişehir Basket.

Gaziantep (2): Beslenspor, Gaziantep Basketbol.

Giresun (1): Yeşilgiresun Belediyespor.

İstanbul (24): Ülkerspor (Alpella), Anadolu Efes, Anadoluhisarı, Bahçeşehir Koleji, Bakırköyspor, Beşiktaş, Beykozspor, Büyükçekmece Basket, Darüşşafaka, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İTÜ, Kadıköyspor, Kurtuluş, Modaspor, Netaş, Ortaköy, Paşabahçe, PTT, İstanbul Taçspor, Tekelspor, İstanbul Yıldırımspor.

İzmir (9): Aliağa Petkim, Altay, Altınordu, Bornova Belediye, Göztepe, Hilalspor, Pınar Karşıyaka, Petkimspor, Tuborg.

Kayseri (1): Meysuspor.

Kocaeli (1): NASAŞ.

Konya (2): Konyaspor, Konyaspor Basket (Torku Konyaspor).

Mersin (3): Çukurova Sanayi, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu Erkutspor.

Muğla (1): Lokman Hekim Fethiye Belediyespor.

Sakarya (1): Sakarya Büyükşehir Belediyespor.

Samsun (1): Samsunspor.

Tekirdağ (1): Büyük Salat.

Trabzon (1): Trabzonspor.

Uşak (1): Uşak Sportif.

Yalova (1): Yalovaspor.

Zonguldak (1): Erdemirspor.