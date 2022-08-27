Manisa haberi! Manisa BŞB'den potada Erdi hamlesi Spor Haberleri Manisa spor haberi: BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu geçirecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer döneminin başından beri peşinde olduğu Türk Telekom'dan forvet Gani Erdi Gülaslan'ı kadrosuna kattı. BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu geçirecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer döneminin başından beri peşinde olduğu Türk Telekom'dan forvet Gani Erdi Gülaslan'ı kadrosuna kattı. Manisa temsilcisinin yerli rotasyonunda elini güçlendirmesi planlanan 28 yaşında, 2.03 boyundaki Erdi, kariyerinde daha önce Bornova Belediyespor, Göztepe, Başkent Gençlik, Aliağa Petkimspor, Gelişim Koleji, Trabzonspor, Pınar Karşıyaka ve Afyon Belediyespor'da da görev yaptı. Tecrübeli forvet, geçen sezon Türk Telekom'da ligde 4.5 sayı, 2.7 ribaund, 1.4 asist, Avrupa'da Eurocup'ta ise 6.2 sayı, 2.3 ribaund, 1.8 asist ortalamaları yakaladı. - Manisa Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Büyükşehir Belediyespor Türk Telekom basketbol Manisa Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Manisa haberi! Manisa BŞB'den potada Erdi hamlesi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.