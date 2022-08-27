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Manisa haberi! Manisa BŞB'den potada Erdi hamlesi

Spor Haberleri

Manisa haberi! Manisa BŞB'den potada Erdi hamlesi

Manisa spor haberi: BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu geçirecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer döneminin başından beri peşinde olduğu Türk Telekom'dan forvet Gani Erdi Gülaslan'ı kadrosuna kattı.

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu geçirecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer döneminin başından beri peşinde olduğu Türk Telekom'dan forvet Gani Erdi Gülaslan'ı kadrosuna kattı. Manisa temsilcisinin yerli rotasyonunda elini güçlendirmesi planlanan 28 yaşında, 2.03 boyundaki Erdi, kariyerinde daha önce Bornova Belediyespor, Göztepe, Başkent Gençlik, Aliağa Petkimspor, Gelişim Koleji, Trabzonspor, Pınar Karşıyaka ve Afyon Belediyespor'da da görev yaptı. Tecrübeli forvet, geçen sezon Türk Telekom'da ligde 4.5 sayı, 2.7 ribaund, 1.4 asist, Avrupa'da Eurocup'ta ise 6.2 sayı, 2.3 ribaund, 1.8 asist ortalamaları yakaladı.


- Manisa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Türk Telekom basketbol Manisa Spor Haberler

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