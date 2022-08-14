Manisa haberi! Manisa BBSK Michal Michalak'ı renklerine bağladı Manisa haber: Basketbol Süper Ligin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Polonyalı forvet Michal Michalak'ı kadrosuna bağladı. Basketbol Süper Ligin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Polonyalı forvet Michal Michalak'ı kadrosuna bağladı. Polonyalı forvet Michal Michalak, Basketbol Süper Ligin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının kadrosuna katıldı. Almanya'da EWE Baskets Oldenburg ve Fransa'da Levallois'te geçiren 29 yaşında, 1.96 boyundaki oyuncu Polonya Milli Takımı'yla Türkiye Milli Takımıyla hazırlık maçı yapmak için geldiği İstanbul'da sözleşme imzaladı. Michalak, geçen sezon Almanya'da 13.1 sayı, 3.7 ribaund, 1.7 asist ortalamaları yakaladı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / Spor Büyükşehir Belediyespor basketbol Almanya Manisa Spor Haberler

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