Manisa haber | Turgutluspor özel maçta Akhisar'ı rahat geçti Spor Haberleri Manisa spor haberine göre TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Manisa temsilcilerini sezon öncesi karşı karşıya getiren hazırlık maçında Turgutluspor, Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Manisa temsilcilerini sezon öncesi karşı karşıya getiren hazırlık maçında Turgutluspor, Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Akhisar Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Turgutlu'nun gollerini Onur Kıntaş, İlhan Aslanoğlu ve Emirhan Gürler kaydetti. - Manisa Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Akhisar Manisa Spor Haberler

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