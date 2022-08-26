Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haber | Turgutluspor özel maçta Akhisar'ı rahat geçti

Spor Haberleri

Manisa haber | Turgutluspor özel maçta Akhisar'ı rahat geçti

Manisa spor haberine göre TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Manisa temsilcilerini sezon öncesi karşı karşıya getiren hazırlık maçında Turgutluspor, Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Manisa temsilcilerini sezon öncesi karşı karşıya getiren hazırlık maçında Turgutluspor, Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Akhisar Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Turgutlu'nun gollerini Onur Kıntaş, İlhan Aslanoğlu ve Emirhan Gürler kaydetti.


- Manisa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Akhisar Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title