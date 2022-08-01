Manisa haber... Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. ayak müsabakaları, yarın Manisa'da yapılacak - Haberler

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Manisa haber... Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. ayak müsabakaları, yarın Manisa'da yapılacak

Manisa haber... Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. ayak müsabakaları, yarın Manisa'da yapılacak

Manisa yerel spor haberine göre Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. ayak müsabakaları, yarın Manisa'da gerçekleştirilecek.

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Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. ayak müsabakaları, yarın Manisa'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamada, 2023 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği de taşıyan organizasyonun Manisa Şehzadeler Belediye Kurşunlu Han Meydanı'nda açık havada yapılacağı ifade edildi.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan sporcuların, Türkiye'yi 2023 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil edeceği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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