Manisa haber: Salihli Adalaspor'da Raşit Tok dönemi - Haberler

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Manisa haber: Salihli Adalaspor'da Raşit Tok dönemi

Manisa haber: Salihli Adalaspor'da Raşit Tok dönemi

Manisa haberi... Manisa 1.Amatör Küme'nin yeni ekiplerinden Salihli Adalaspor, deneyimli teknik direktör Raşit Tok ile anlaştı.

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Manisa 1.Amatör Küme'nin yeni ekiplerinden Salihli Adalaspor, deneyimli teknik direktör Raşit Tok ile anlaştı. Tok, resmi sözleşmeye imza attı.

Altı yıl aradan sonra Kulüp Başkanı Suat Pekçolak öncülüğünde yeniden liglere geri dönüş yapan ve geçtiğimiz sezon mücadele ettiği 2. Amatör Küme'de grubu 2. sırada tamamlayıp adını 1. Amatör Küme'ye yazdıran Adalaspor, teknik Direktör Raşit Tok ile anlaşma sağladı. Hedefi olan bir kulüp ile anlaştığını belirten Tok, Adalaspor'u bir üst lige taşımak için mücadele edeceklerini söyledi.

Hedeflerinin Süper Amatör Küme olduğunu vurgu yapan Adalaspor Kulüp Başkanı Suat Pekçolak, teknik direktör Raşit Tok ile el sıkışmalarının ardından transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi. Pekçolak ayrıca takıma verdiği katkılardan dolayı Mesut Öner Köse'ye teşekkür etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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