Manisa haber: Mert Ali Özbaykız, Manisa FK'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haber: Mert Ali Özbaykız, Manisa FK'da

Manisa haber: Mert Ali Özbaykız, Manisa FK'da

Manisa gelişmesine göre Manisa Futbol Kulübü, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Ali Özbaykız'ı kadrosuna kattı.

 - Güncelleme:

Manisa Futbol Kulübü, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Ali Özbaykız'ı kadrosuna kattı. Manisa Futbol Kulübü'ne imza attığı için mutlu olduğunu belirten Mert Ali, "Takımımın başarısı için çok çalışacağım" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Göztepe'den genç orta saha oyuncusu Mert Ali Özbaykız ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Mert Ali Özbaykız, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Takımımın başarısı için çok çalışacağım. Hedeflerime bir adım daha yaklaştım. İnşallah takımımla birlikte çok daha iyi yerlere geleceğim" dedi.

Mevlüt Aktan: "Gençlere inanan ve şans veren bir kulübüz"

Mert Ali Özbaykız'a hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Mevlüt Aktan ise, "Öncelikle transferin hem Mert Ali Özbaykız'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Manisa Futbol Kulübü, her zaman gençlere inanan, gençlere şans veren bir kulüp oldu. Bu ilkemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Mert Ali Özbaykız, yeteneklerine inandığımız bir oyuncu. Manisa FK formasıyla çok iyi yerlere gelecektir" diye konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title