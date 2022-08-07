Manisa haber... Manisa FK'ya Kosovalı kaleci - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haber... Manisa FK'ya Kosovalı kaleci

Manisa haber... Manisa FK'ya Kosovalı kaleci

Manisa haberleri: Son haftalarda transferin hareketli kulübü olan Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nün Arnavutluk ekibi KF Tirana'da forma giyen 28 yaşındaki Kosovalı kaleci Visar Bekaj ile de anlaştığı öğrenildi.

 - Güncelleme:

Son haftalarda transferin hareketli kulübü olan Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nün Arnavutluk ekibi KF Tirana'da forma giyen 28 yaşındaki Kosovalı kaleci Visar Bekaj ile de anlaştığı öğrenildi. Daha önce Kosova Milli Takımı'nda da görev yapan Bekaj, kariyerinde FC Priştina'da da oynadı. Bekaj transferinin hafta başında açıklanması bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title