Manisa haber... Manisa FK'ya Kosovalı kaleci Manisa haberleri: Son haftalarda transferin hareketli kulübü olan Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nün Arnavutluk ekibi KF Tirana'da forma giyen 28 yaşındaki Kosovalı kaleci Visar Bekaj ile de anlaştığı öğrenildi. Son haftalarda transferin hareketli kulübü olan Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nün Arnavutluk ekibi KF Tirana'da forma giyen 28 yaşındaki Kosovalı kaleci Visar Bekaj ile de anlaştığı öğrenildi. Daha önce Kosova Milli Takımı'nda da görev yapan Bekaj, kariyerinde FC Priştina'da da oynadı. Bekaj transferinin hafta başında açıklanması bekleniyor. Demirören Haber Ajansı / Spor Manisa Spor Haberler

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