Haber : Manisa haber: Manisa FK'nın genç futbolcusu Emre Akboğa'ya milli davet - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haber: Manisa FK'nın genç futbolcusu Emre Akboğa'ya milli davet

 - Güncelleme:
Manisa haber: Manisa FK'nın genç futbolcusu Emre Akboğa'ya milli davet

Manisa haberi... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Emre Akboğa, U16 Genç Milli Takımı'nın hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Emre Akboğa, U16 Genç Milli Takımı'nın hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi.

U16 Milli Takımı'nın 14-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosuna Manisa FK'nın genç futbolcusu Emre Akboğa da davet edildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada genç futbolcuya başarılar dilendi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title