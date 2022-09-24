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Manisa haber! Manisa FK, hazırlık maçında Altıordu'yu 2 golle geçti

Spor Haberleri

Manisa haber! Manisa FK, hazırlık maçında Altıordu'yu 2 golle geçti

Manisa haberleri... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yine aynı ligde mücadele ettiği Ege ekibi Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yine aynı ligde mücadele ettiği Ege ekibi Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, maçın son dakikalarında bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Manisa Futbol Kulübü, milli takımların maçları nedeniyle Spor Toto 1. Lig'e verilen arada Altınordu ile hazırlık maçı yaptı. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manisa Futbol Kulübü 2-0 kazandı. Siyah-beyazlıların gollerini Mehmet Uysal ve Marvin Gakpa kaydetti. Manisa Futbol Kulübü, verilen aranın ardından 2 Ekim Pazar günü saat 13.30'da sahasında Adanaspor ile karşılaşacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Altınordu Manisa Ege Spor Haberler

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