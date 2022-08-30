Manisa haber | Manisa Büyükşehir Belediyespor, Erdi Gülaslan ve Anosike'yi kadrosuna kattı Spor Haberleri Manisa spor haberi | ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, şutör guard Erdi Gülaslan ile ABD'li pivot O.D. Anosike'yi transfer etti. ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, şutör guard Erdi Gülaslan ile ABD'li pivot O.D. Anosike'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, 28 yaşındaki Gülaslan ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Basketbola Basket Bornova'da başlayan Gülaslan, son iki sezonu Türk Telekom'da geçirdi. Geçen sezon 26 maçta görev alan Gülaslan, ortalama 19,7 dakika süre alıp 5,5 sayı, 1,5 asist ortalamasıyla oynadı. Yabancı transferinde de kulüp, Fransa'nın Cholet Basket takımından 31 yaşındaki ABDİ'li pivot O.D. Anosike ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Kaynak: AA / Ahmet Bayram Tam Gemi Şok Denemeleri Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi Manisa Spor Haberler

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