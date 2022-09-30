Manisa haber | Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Lig'de ilk maçına çıkacak Spor Haberleri Manisa haber: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligdeki ilk maçında yarın Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligdeki ilk maçında yarın Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşması saat 15.30'da başlayacak. Geçen sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde direkt Süper Lig vizesi alan Manisa temsilcisi, Basketbol Süper Ligi'nin 86. takımı olarak mücadele edecek. Başantrenörlüğünü Ceyhun Cabadak'ın yaptığı Manisa takımında genel menajerlik görevini de Nihat Mala yapıyor. Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz Büyükşehir Belediyespor basketbol Manisa Spor Haberler

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