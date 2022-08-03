Manisa haber... Manisa BŞB'de kombineler satışta
Manisa gelişmesine göre BASKETBOL Süper Ligi'ndeki tarihinin ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kombine biletler satıya çıktı.
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BASKETBOL Süper Ligi'ndeki tarihinin ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kombine biletler satıya çıktı. Maçlarını Muradiye Spor Salonu'nda oynayacak Manisa temsilcisinde kombine fiyatları 500 ile 5 bin TL arasında değişen rakamlarla belirlendi. Manisa BŞB, transferde son olarak kadrosuna kattığı TED Ankara Kolejliler'den 30 yaşında, 1.83 boyundaki guard Kevin Kaspar'ın imzasını da resmen duyurdu. Manisa BŞB'de antrenmanlara başlayacak yerli oyuncular da sağlık kontrolünden geçti.- Manisa
Demirören Haber Ajansı / Spor