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Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor maçına hazırlanıyor

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda oyuncular rejenerasyon çalışması ve dar alan oyunları yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda perşembe günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Kocaelispor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Siyah-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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