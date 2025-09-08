Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırıkkale FK ile Eşleşti

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Kırıkkale FK ile eşleşti. Karşılaşma 16-17-18 Eylül tarihlerinde Kırıkkale'de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Çekilen kura sonucunda Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Nesine 3. Lig 2. Grup temsilcisi Kırıkkale Futbol Kulübü ile eşleşti. Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu maçları 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Kırıkkale Başpınar Stadı'nda oynanacak mücadelenin günü ve saati ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. - MANİSA