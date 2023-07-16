Manisa Futbol Kulübü, Yusuf Türk'ü transfer etmek için görüşmelere başladı
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Transfer döneminde Antalyaspor, Somaspor, Ümraniyespor, Boluspor ve Fatih Karagümrük'ten oyuncularla sözleşme imzalayan Manisa Futbol Kulübü, şimdi de Yusuf Türk'ü transfer etmek için görüşmelere başladı. Geçen sezon Somaspor formasıyla 31 maçta 12 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, Manisa FK'ya gelmeye sıcak bakıyor.
Transfer döneminde Antalyaspor'dan kaleci Alperen Uysal, Somaspor'dan defans Kadir Kurt, Ümraniyespor'den orta saha Oğuz Gürbulak, Boluspor'dan Tugay Kaçar ve Fatih Karagümrük'ten kanat oyuncusu Kerim Frei ile sözleşme imzalayan Trendyol 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Yusuf Türk'e kanca attı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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