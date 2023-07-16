Manisa Futbol Kulübü, Yusuf Türk'ü transfer etmek için görüşmelere başladı

Transfer döneminde Antalyaspor, Somaspor, Ümraniyespor, Boluspor ve Fatih Karagümrük'ten oyuncularla sözleşme imzalayan Manisa Futbol Kulübü, şimdi de Yusuf Türk'ü transfer etmek için görüşmelere başladı. Geçen sezon Somaspor formasıyla 31 maçta 12 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, Manisa FK'ya gelmeye sıcak bakıyor.