Manisa Futbol Kulübü Yönetimi Hakem Hatalarına İsyan Etti

MANİSA,

1'inci Lig'de 9 maçtır galibiyete hasret kalan, son 3 maçını üst üste kaybederek alt sıralara gerileyen Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim yazılı açıklamayla hakem hatalarına isyan etti. Takımın kötü performansıyla ilgili de durum değerlendirmesi yapan siyah-beyazlılar, "Takımımızın son dönemdeki kötü performansı futbolcularımızı, teknik heyetimizi, yönetimimizi ve Manisa FK camiasını derinden üzmektedir. Büyük umutlarla başladığımız sezonda şu ana kadar hiç de beklemediğimiz bir konumda bulunmanın camiamıza karşı mahcubiyetini yaşamaktayız. Bu gidişatı tersine çevirmek için hem teknik heyetimizin hem de futbolcularımızın yoğun çaba sarf ettiğini belirtmek isteriz" açıklamasını yaptı.

"Biz kötü gidişatımızla ilgili özeleştirimizi yaparken hakem camiasının aynı hassasiyette olmadığı ve son haftalarda takımımız aleyhine verdikleri kararlarla alınan kötü skorlarda etkili oldukları gerçeği ile karşı karşıyayız" diyen Manisa yönetimi, "Önceki maçlarda rakip oyunculara çıkmayan kırmızı kartları, verilmeyen penaltılarımızı unutmamışken hakem hatalarının dozu her hafta daha da artmakta canımız da daha çok yanmaktadır. Sadece son iki haftada yaşanan bariz hakem hataları aldığımız iki mağlubiyette son derece etkili olmuştur. Bandırmaspor maçında rakip kalecinin karşılaşma 1-0 devam ederken futbolcumuz Ayberk Karapo'ya kendi ceza sahası içinde attığı yumruk yayıncı kuruluş tarafından net bir şekilde ekranlara getirilmiş maçın hakeminin bariz penaltıyı es geçtiği yetmiyormuş gibi VAR hakemleri de üç maymunu oynamışlardır" ifadelerini kullandı.

?Manisa FK açıklamayı, "Deplasmanda oynadığımız Eyüpspor maçında yaşanan hakem rezillikleri de karşılaşmayı izleyen taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin tepkisini çekmiştir. Oyuncumuz Marvin Gakpa'ya verilen kırmızı kartta kademede bulunan iki oyuncumuz görmezden gelinmiş, son dakikada attığımız 'TERTEMİZ' gol ise iptal edilmiş ve 'VAR' bu pozisyonlarda da devreye girmemiştir. Kötü gidişata son vermek için maçın son düdüğüne kadar mücadele eden futbolcularımızın emeklerine yazık edilmiş ve alacağımız puan gasp edilmiştir! Son olarak kimseden bir 'AYRICALIK' beklemediğimizi sadece 'ADALET' istediğimizi belirtmek isteriz. Bariz ve sonuca etki edecek hakem hatalarının devam etmesi durumunda sesimizi daha gür çıkaracağımızı ve hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı camiamızın bilgisine sunarız" şeklinde noktaladı.