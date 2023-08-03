Manisa Futbol Kulübü, yeni sezonu Mümin Özkasap Stadı'nda açacak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezonu Mümin Özkasap Stadı'nda açacaklarını ve daha sonra Aralık ayına kadar tadilatı tamamlanması planlanan Manisa 19 Mayıs Stadı'na geçeceklerini açıkladı.

Manisa FK, son günlerde yeni sezona hangi statta başlayacaklarıyla ilgili sorulara yazılı bir açıklamayla cevap verdi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda merak konusu olan ve kulübümüze sıkça gelen Manisa 19 Mayıs Stadı'nın son durumu ile ilgili sorular nedeniyle bilgilendirme yapma ihtiyacı doğmuştur. Bilindiği üzere Manisa 19 Mayıs Stadı'nın bakım-onarım çalışmaları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Stadyumda yapımı devam eden işler aydınlatma direklerinin montajı, Spil ve Gediz kale arkası tribünlerinin koltuk montajı, skorboard montajı, çevre düzenlemesi ve Passolig sisteminin entegre edilmesi şeklindedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği ikinci ihaleyi alan müteahhit firma iş tesliminin 2023 yılı Aralık ayı olduğunu ancak yoğun talebimiz doğrultusunda bu tarihten önce işi teslim edeceğini taahhüt etmiştir. Bu duruma bağlı olarak Manisa Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonunu Mümin Özkasap Stadı'nda açacak ve Manisa 19 Mayıs Stadı tamamlanır tamamlanmaz da yeni stadyumuna geçecektir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi. - MANİSA