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Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Sabah antrenmanında kuvvet çalışması yapan takım, akşam antrenmanında ise taktik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla devam etti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen sabah antrenmanında siyah-beyazlılar, salonda kuvvet çalışması yaptı. Ege ekibi, akşam antrenmanında ise ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı. Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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