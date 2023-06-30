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Manisa Futbol Kulübü Yeni Sezon Hazırlıklarına Başlıyor

Manisa Futbol Kulübü Yeni Sezon Hazırlıklarına Başlıyor

Spor Haberleri

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak. Siyah-beyazlılar, 2023-24 sezonunun ilk çalışmasını yarın Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Manisa FK, daha sonra iki etaptan oluşacak kamp programına Bolu'da devam edecek. Yeni sezon öncesi teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yolları ayırıp, göreve Osman Zeki Korkmaz'ı getiren Manisa temsilcisinde yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak. Siyah-beyazlılar, 2023-24 sezonunun ilk çalışmasını yarın Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Manisa FK, daha sonra iki etaptan oluşacak kamp programına Bolu'da devam edecek. Yeni sezon öncesi teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yolları ayırıp, göreve Osman Zeki Korkmaz'ı getiren Manisa temsilcisinde yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Osman Zeki Korkmaz Manisa Bolu Spor Haberler

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