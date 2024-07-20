Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına antrenmanla devam etti
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı. - MANİSA