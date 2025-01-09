Manisa Futbol Kulübü, Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve sahada kuvvet çalışmasıyla başladı. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

Maçın biletleri satışa çıktı

Manisa Futbol Kulübü - Ümraniyespor maçının biletleri de satışa çıktı. Manisa FK'da passolig kartı olan kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar da iç saha müsabakalarını ücretsiz izleyebilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

Kapalı Alt Tribün: 30 TL

Misafir Tribünü: 39 TL - MANİSA