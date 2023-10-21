Manisa Futbol Kulübü Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak

Manisa Futbol Kulübü, son 4 maçını kazanamamasına rağmen Ümraniyespor deplasmanına galibiyet için gidiyor.

MANİSA,

1'inci Lig'de sezona iyi başlamasına rağmen son 4 maçını kazanamayan ve milli araya 13 puanla 7'nci basamakta giren Manisa Futbol Kulübü yarın düşme hattında yer alan Ümraniyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Gürcan Hasova düdük çalacak. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Ümraniyespor deplasmanına mutlak galibiyet için gideceğiz. Son 4 maçımızı kazanamadık. Artık galip gelme zamanı. Takımıma inanıyorum" dedi.