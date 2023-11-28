Manisa Futbol Kulübü U14 Takımı'ndan 7 Futbolcu Genç Milli Takım Seçmelerine Davet Edildi

Manisa Futbol Kulübü U14 takımında forma giyen 7 futbolcu, Genç Milli Takım seçmelerine davet edildi.

Konuyla ilgili Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "U14 Milli Takımımız'ın, 28 Kasım-09 Aralık 2023 tarihleri arasında Antalya'da yapacağı Genç Milli Takım Seçmeleri aday kadrosuna seçilen oyuncularımız Efe İncesu, Sedat Efe Sönmez, Oğuzhan Yurttaş, Burak Efe Adıgüzel, Nasri Karademir, Eymen Baydar ve Sami Yusuf Çalışkan'ı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" denildi. - MANİSA