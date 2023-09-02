Manisa Futbol Kulübü, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti
Manisa Futbol Kulübü, evinde Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı.
Birinci Lig'de ilk 3 haftada 7 puan toplayan Manisa Futbol Kulübü, evinde Tuzlaspor engelini rahat aştı. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 4-0 galip ayrılıp puanını 10'a çıkardı. İlk yarısı golsüz sana eren maçın 51'inci dakikasında Diallo sokur Manisa lehine 1-0 yaptı. Tugay, müsabakanın 62'nci dakikasında durumu 2-0'a getirdi. Lima 79'da tabelayı 3-0 olarak değiştirdi. Manisa FK'nın yeni transferi Topalli 86'da kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 4-0. Karşılaşma 4-0 sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor