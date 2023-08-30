Manisa Futbol Kulübü, Tuzlaspor maçının saatini değiştirdi

MANİSA,

BİRİNCİ Lig'de cumartesi günü Tuzlaspor'u konuk edecek Manisa Futbol Kulübü, rakibi ile Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynayacak. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüzün, 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Tuzlaspor maçı hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle saat 17.00'den saat 19.15'e alınmıştır. Buna bağlı olarak karşılaşmanın oynanacağı stat, Spor Toto Akhisar Stadyumu olarak değiştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.