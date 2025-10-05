Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Taner Taşkın Açıklamalarda Bulundu

TFF 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Çorum Futbol Kulübü'ne 3-1 yenilerek art arda 2'nci yenilgisini alan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Taner Taşkın değerlendirmelerde bulundu. Alınan mağlubiyetten dolayı üzüntüsünü dile getiren Taşkın, "Haftalardır zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyoruz. Çorum FK müsabakası da bunlardan biriydi. Maçın ilk yarısında gol yeme sorununu çözebilmek için üçlü formasyonu denedik ama maalesef bu sorunu böyle çözemediğimizi gördük. İlk yarı çok basit gollerden sonra baskı yiyerek devre arasına 3-0 mağlup girdik" dedi.

İlk devrede kötü bir futbol ortaya koyduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Maçın ilk yarısında sahada olmadığımızı söyleyebilirim. İkinci yarı ise gerçek kimliğimizde rakibi doğru karşılayan, özgüvenli, istekli bir takım vardı. Oyuncularıma ikinci yarıdaki oyun ve mücadele için teşekkür ederim. Eksik oyuncularımız döndüğünde daha iyi bir takım olacağız. Biz çok genç bir takımız. Sabırla doğruları yapacağız. Zamanla oyunun içindeki doğruları birleştirdiğimizde ne kadar iyi bir takım olduğumuzu herkes görecek" yorumunu yaptı.