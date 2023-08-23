Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: 'Hedefimiz Zirve'

MANİSA,

BİRİNCİ Lig'in ilk iki haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yenip evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu. Bu hafta deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Korkmaz, "Biz hedefimizi zirve olarak belirledik. İstediğimiz kadroyu büyük ölçüde kurduk. Belki birkaç takviye daha yapabiliriz. Geçen sezon Play-Off'a çok yaklaşmıştık. Bu sezon ise hedefimliz çok daha yukarılar. Ben oyuncularımın azmine ve isteğine inanıyorum. Zaten ilk 2 hafta sergiledikleri oyunla buna inandıklarını kanıtladılar. Daha da iyi olabiliriz" dedi.