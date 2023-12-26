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Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktör ve İdari Direktör ile Yollarını Ayırdı

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1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Osman Özköylü ve İdari Direktör Nderim Nexhipi ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'Teknik direktörümüz Osman Özköylü ve idari direktörümüz Nderim Nexhipi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Osman Özköylü ve Nderim Nexhipi'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz' denildi.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Osman Özköylü ve İdari Direktör Nderim Nexhipi ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Osman Özköylü ve idari direktörümüz Nderim Nexhipi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Osman Özköylü ve Nderim Nexhipi'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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