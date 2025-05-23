Manisa Futbol Kulübü, Taner Taşkın ile Devam Ediyor

MANİSA,

1'inci Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktör Taner Taşkın'la yola devam edeceğini açıkladı. Son 9 maçta göreve gelip takımı kümede tutmayı başaran deneyimli çalıştırıcı için resmi açıklama yapan siyah-beyazlılar, "1'nci Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübümüz, 2025-2026 sezonunda Teknik Direktörümüz Taner Taşkın ile yola devam edecek. Teknik Direktörümüz Taner Taşkın'a hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Manisa'da kaldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Taner Taşkın, "Zorlu bir sezonu geride bıraktık. Lige çtutunabilmek adına çok kritik final maçları oynadık ve hep birlikte hedefimize ulaştık. Yeni sezonda bu kez üst sıralar için mücadele edeceğiz" dedi.

Taşkın, yönetimindeki Manisa FK, 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 14 puan topladı.