Manisa Futbol Kulübü Stadı'nda Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa Futbol Kulübü yönetimi ve teknik direktörü, Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki tadilat çalışmalarını inceledi. Başkan ve teknik direktör, stadın bakım ve onarımı hakkında bilgi aldı. Başkan, çalışmaların bir ay daha süreceğini ve yeni stadlarında şampiyonluğu kutlayacaklarını belirtti. Ayrıca, stadı inceleyen yönetim ekibi, yavru bir kediyle ilgilenerek renkli görüntüler oluşturdu. Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Pazarspor'u 3-0 yenerek moral buldu.

Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim ve teknik direktör Osman Özköylü, tadilat çalışmaları devam eden Manisa 19 Mayıs Stadı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Mevlüt Aktan, yönetim ve Osman Özköylü, stattaki bakım, onarım, tribün çatısı inşaatı çalışmalarıyla ilgili Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ten bilgi aldı. İnceleme sonrasında Başkan Aktan, gazetecilere açıklama yaptı.

Mevlüt Aktan, "Bakanlık öncülüğünde yüklenici firma çok hızlı ve güzel bir çalışma yürütüyor. Bakım ve onarımında ufak ayrıntılar kaldı. Çalışmalar 1 ay daha sürer diye düşünüyoruz. İnşallah tadilatla birlikte Mayıs 19 Mayıs Stadyumu çok güzel olacak. Biz de artık yeni stadımızda inşallah şampiyonluğu kutlarız" dedi.

MİNİK MİSAFİR

Manisa FK'nın ligde ilk yarı bitmeden kavuşmayı istediği Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nun ilk misafiri, yönetimin stadı incelemesi sırasında bulunan yavru kedi oldu. Teknik direktör Osman Özköylü'nün, 'Boncuk' ismini verdiği ve stadın kedisi olsun dediği yavru kediyle yakından ilgilenmesi ortaya renkli görüntüler çıkardı.

KUPA MORALİ

1'inci Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalan Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda moral tazeledi. Kupada iç sahada 3'üncü Lig ekibi Pazarspor'u 3-0'la geçerek tur atlayan Manisa ekibi uzun süre sonra galibiyetle tanıştı.