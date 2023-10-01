Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalan 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, son 3 maçını kazanamadı. Sezona çok iyi giriş yapıp ilk 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek zirve yarışına ortak olan siyah-beyazlılar ardından düşüşe geçti. Son olarak 4'üncü haftada evinde Tuzlaspor'u 4-0 yenen Manisa temsilcisi, üst üste Giresunspor'la golsüz berabere kalıp evinde Göztepe'ye yenildi. Son olarak da Gençlerbirliği karşısında 2 puan kaybeden Manisa Futbol Kulübü, ilk 2 yolunda avantaj yitirdi.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz Ankara'da alınan beraberliğin kendilerini mutlu etmediğini söyledi. Üretkenlik konusunda sıkıntıları olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Üretken bir şekilde hücum sonlandıramadığımız için basit pas hatalarından geniş alanda pozisyonlar veriyoruz. Geçen hafta da bir benzeri oldu. Buradan aldığımız bir puandan mutlu değiliz. Galibiyet için gelmiştik, 3 puan alabilecek gücümüz vardı. Üçüncü bölgede üretkenliğimizi artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.