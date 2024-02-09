Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor'dan tecrübeli kaleci Erhan Erentürk'ü kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor'dan tecrübeli kaleci Erhan Erentürk'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'dan tecrübeli kaleci Erhan Erentürk ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Erhan Erentürk, "Kariyerim ve hedeflerim açısından çok doğru bir yerdeyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü ile büyük başarılar elde etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Erhan Erentürk transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan ise, "Erhan Erentürk, bu ligi iyi bilen tecrübeli bir kaleci. Manisa Futbol Kulübü formasıyla çok güzel işler yapacaktır. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Transferin hem Erhan kardeşimize hem de Manisa Futbol Kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA