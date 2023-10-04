Manisa Futbol Kulübü Sakaryaspor'u evinde ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, son iki iç saha maçını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynadıktan sonra bu hafta Sakaryaspor'u Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda ağırlayacak.

MANİSA,

1'inci Lig'de son iki iç saha maçını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynayan Manisa Futbol Kulübü, bu hafta Sakaryaspor randevusuyla Manisa Mümin Özkasap Stadı'na geri dönecek. Sezonun ilk iç saha sınavında 20 Ağustos'ta Keçiörengücü'nü öğle sıcağında ağırladıktan sonra eylül ayındaki Tuzlaspor ve Göztepe maçlarını akşam saatlerine aldırıp, rakiplerini Akhisar'da ağırlayan Manisa temsilcisi, bu haftadan itibaren tekrar evinde sahne alacak.

Sakaryaspor'u 7 Ekim Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da ağırlayacak siyah-beyazlı ekip, Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla ilk yarının sonunda bu stada geçmeyi planlıyor. Kale arkası tribünlerin üzerlerinin kapatılması çalışmalarının sürdüğü 19 Mayıs Stadı'nda elektronik bilet sistemlerinin de monte edilmesi bekleniyor. Ligde ilk 4 haftada 3 galibiyet aldıktan sonra 3 maçtır galip gelemeyen Manisa FK'nın rakibi Sakaryaspor, geçen hafta namağlup lider Eyüpspor'u yenerek sükse yapmıştı.