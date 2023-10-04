Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor maçının biletlerini satışa çıkardı
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Sakaryaspor maçının biletlerini satışa çıkardı. Karşılaşmanın bilet fiyatları da açıklandı. Siyah-beyazlı kulüp, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Manisa Futbol Kulübünün, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Sakaryaspor maçının biletleri satışa sunulurken, siyah-beyazlı kulüp Sakaryaspor hazırlıklarını devam ettirdi.
Trendyol 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, 7 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda Sakaryaspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri Passolig internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:
Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL
Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL
Kategori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL.
Hazırlıklar devam ediyor
Manisa Futbol Kulübü, cumartesi günü konuk edeceği Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Manisa Futbol Kulübü, 7 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - MANİSA