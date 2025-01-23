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Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenman yaparak devam etti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak. Manisa ekibi, 27 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Yeni Sakarya Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, dar alan oyunları ve taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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